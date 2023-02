Il punto del dg Beppe Cormio sulla volata della Regular Season

Leggi su seriea24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il direttore generale biancorossofa ilCucine Lube Civitanova in un insolito weekend senza impegni agonistici per il rinviogara valevole per l’8° turno di ritorno al PalaEstra di Siena tra i padroni di casa dell’Emma Villas Aubay Siena e i campioni d’Italia. Il match, inizialmente in programma domenica alle 18.00, avrà presto una nuova collocazione in calendario. In seguito agli eventi sismici in Toscana un’ordinanza del primo cittadino senese ha disposto la chiusura di musei, teatri e impianti sportivi con riapertura lunedì. La questione più importante è che l’allarme terremoto rientri.: “Siena è una città storica e non avvezza a situazioni di terremoto. L’allarme nelle nostre zone sarebbe stato meno rilevante perché ...