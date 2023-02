Il Napoli cerca il riscatto | Spalletti vuole la rivincita contro la Cremonese

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl pensiero della sconfitta subita in Coppa Italia meno di un mese fa turba il sonno di. Gli azzurri non possono fallire davanti al loro pubblico e soprattutto non possono farlol’ultima in classifica dalla quale li separa una distanza abissale, ben 48 punti. Certo ilquel giorno non aveva in campo i titolari, perchè l’allenatore pensò di poter superare l’ostacolo rappresentato dai grigiorossi servendosi delle seconde linee. Le cose non andarono bene e quello della precoce eliminazione dalla Coppa Italia rimane uno dei crucci maggiori per il tecnico e per la squadra. Proprio per questo una vittoria domenica sera avrebbe un gusto diverso. Il campionato, però, è una realtà diversa e gli azzurri non intendono cadere nella trappola che Davide Ballardini, appena subentrato ad Alvini sulla ...