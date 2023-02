Il mio Erasmus in Belgio | un approccio più concreto negli studi | che prepara davvero al mondo del lavoro

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 febbraio 2023) Riprendendo il tema di esperienze all’estero cominciato da Maria con il suo articolo sull’Università di Malmö, oggi vi parlo della mia esperienza in. Sono infatti appena tornata da undi cinque mesi nella città belga di Leuven, che si trova a soli 30km dalla capitale Bruxelles. Leuven è una piccola cittadina studentesca sede di un’antica Università e conosciuta per la produzione di birra. Vi parlo di un’esperienza appena terminata di cui cercherò di tirare le somme. In particolare, voglio raccontarvi dell’elemento che ho trovato più diverso rispetto all’Italia e che per questo mi ha messo davanti a più sfide: il metodo universitario. Si parla spesso della qualità del metodo di insegnamento nordico, perciò, prima di partire ero molto curiosa, elettrizzata e avevo grandi aspettative. Mi aspettavo che le lezioni sarebbero state meno ...