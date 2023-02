Il ministro Lollobrigida inaugura Eos | la fiera della caccia Berlato | “Un settore prezioso per il Paese”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si è aperta oggi a Verona “EOS”, la, del tiro sportivo,pesca enautica. L’European Outdoor Show di quest’anno è ricco di espositori, con 357 aziende e 502 marchi, ma è ricco anche di eventi a corredo. Il primo evento è stato l’zione del padiglione 12, con l’annunciata presenza deldell’agricoltura Francesco. Sergio, europarlamentare di Fratelli d’Italia, ha inveceto lo stand dell’Associazione per la Cultura Rurale. “Basta fare due passi tra gli stand per capire quanto sia importante per ile per il suo tessuto produttivo l’indotto economico legato alla ciaccia alla pesca e agli sport all’aperto in generale. Qui ...