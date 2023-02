Il Milan torna a vincere | Crudeli piange in diretta – VIDEO

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilricon il Torino grazie ad un go di Giroud, Tizianoined esulta alla rete del francese. Dopo tre sconfitte consecutive ilrialla vittoria. Un periodo sicuramente complicato per la squadra di Pioli che sembra essere uscita definitivamente fuori dalla zona scudetto. La vittoria con il Torino ridà fiducia e speranza aldi Pioli che oraa credere alla zona Champions League. La partita tra Torino eè stata commentata anche da Tizianosu 7 Gold. Gioia irrefrenabile per il giornalista che non contiene l’emozione.-Torino: il tabellino-Torino 1-0: il ...

AGI - Dopo cinque sconfitte e due pareggi nelle ultime sette uscite tra serie A e coppe nazionali, ila sorridere battendo in casa il Torino nella sfida valevole per la 22esima giornata. A San Siro finisce 1 - 0 grazie alla 'zuccata' di Giroud , giunto al settimo sigillo in campionato: la ...Commenta per primo Ila vincere, 1 - 0 al Torino grazie alla rete di Giroud che sfrutta il cross di Theo Hernandez . Proprio il terzino francese, capitano di serata, parla a Dazn al termine dell'incontro: 'Sono ...

Il Milan bagna la sua partita numero 3000 in Serie A con una vittoria che sa di puro ossigeno contro il Torino: basta un gol di Giroud ad aver ragione dei granata in una gara non molto accesa, ma ...Il Milan interrompe così un'emorragia lunga ben sette partite con 2 pareggi e 5 sconfitte e torna alla vittoria e ai 3 punti, ossigeno puro in questo momento in un momento delicatissimo per i campioni ...