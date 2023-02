Il Milan fa sul serio per Lookman e la Dea si cautela | scelto il sostituto

aperto ieri dalla vittoria delTorino. Zanetti punta sulla coppia Cambiaghi - Caputo davanti, Gotti invece risponde con Shomurodov , alla ricerca del primo con i liguri dopo l'esordio con ...Ha battuto i campi in lungo e in largo, ma oggi preferisca accomodarsidivano o talvolta allo ... Il, Maignan. Lo scorso anno ha fatto benissimo, vediamo come si riprende. Mi piace Meret, ...

Theo sul ring "contro" Calabria: foto ironica negli spogliatoi dopo la vittoria sul Torino Sky Sport

Milan: Giroud ritrova il gol, Theo se stesso. Ma a Pioli serve il vero Leao la Repubblica

Milan, Theo Hernandez: "Dopo Il Mondiale ero giù, ma ora torno su" DAZN

Serie A, la classifica aggiornata dopo il successo del Milan sul Torino TUTTO mercato WEB

Calabria, Pobega, Maignan: veleno social sul Milan Tuttosport

L'attacco attuale del Milan può contare in sostanza solo sull'attaccante di ruolo Olivier Giroud; Origi non ha dato il contributo che la società rossonera si aspettava e Zlatan Ibrahimovic sta ...Il francese è tornato a segnare dopo sette giornate, di nuovo decisivo. La sua storia in rossonero - e non solo - è ricca di reti fondamentali ...