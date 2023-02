Il mento piccolo in un uomo | considerazioni e trattamenti

Leggi su moltouomo

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilpuò essere un problema estetico che può influire negativamente sull’immagine di sé e sulla percezione degli altri. La forma delè un elechiave della bellezza facciale e unpiùrispetto alla norma può causare un aspetto disallineato e non armonioso. Fortunatamente, ci sono opzioni disponibili per correggere questo problema, che includono soluzioni chirurgiche e non chirurgiche. Interventi chirurgici per ilLa genioplastica è l’intervento chirurgico più comune per correggere un. Questa procedura consiste nella rimozione o nell’aggiunta di osso o materiale sintetico per modellare ile conferirgli una forma più ...