Il Lecce ferma anche la Roma | Mourinho sbatte su Falcone | ma ancora una volta manca continuità

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) Illasu. Ma non è l’unica chiave di lettura di una partita deludente per i giallorossi, su un campo sì difficile, ma dal quale bisognava portar via i tre punti, proprio perché tante squadre, Lazio, Atalanta, Milan, di fatto le rivali per la zona Champions, da queste parti hanno lasciato dei punti per strada. Bisognava differenziarsi dalle altre, vincere contro i salentini e dare un segnale. Invece,a questa squadra, che arrivava dalla vittoria con l’Empoli, madalle precedenti delusioni di Coppa Italia e col Napoli. E in vista del ritorno in Europa League, non è un bel viatico questa pericolosanza di ...