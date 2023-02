Il giro di denaro attorno a Sanremo è sconvolgente | tutte le vere cifre

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 11 febbraio 2023) E’ lo spettacolo dell’anno e ildiè ancora: eccole! Dopo mesi di attesa, anticipazioni, rivelazioni e polemiche, l’attesa è terminata e martedì 7 febbraio è iniziato il festival di2023. Si tratta, come tutti sanno, dell’evento musicale più atteso in Italia e spesso si va oltre la musica e l’arte. Ecco qual è ildiche c’è, Ilovetrading.itAnche quest’anno il successo dell’edizione condotta da Amadeus è stato confermato, e i dati dello share ribadiscono come l’edizione 2023 sia una delle più seguite in assoluto. Dietro al successo del festival ci sono ovviamente grandi ...