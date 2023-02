Il giovane Hitler | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il: trama, cast e streaming delStasera, sabato 11 febbraio 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Il: The Rise of Evil), miniserie televisiva, suddivisa in due puntate (ma su La7 andrà in onda in un’unica puntata), dov’è narrata la vita di Adolfsino alla sua presa del potere nei primi anni trenta, con particolare riferimento alle vicende successive alla prima guerra mondiale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Adolf, figlio di Alois, vive un’infanzia molto complessa caratterizzata da un rapporto conflittuale con il padre e un attaccamento molto forte per la madre. Dopo la morte del padre decide di partire in cerca di fortuna ma l’unica fortuna ...