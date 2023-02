Il falso mito dell’eccellenza sanitaria lombarda

Leggi su linkiesta

(Di sabato 11 febbraio 2023) Quella dell’“eccellenza” della Lombardia è un’espressione autocelebrativa che è stata molto usata dai tre presidenti della giunta regionale, tutti di centrodestra, che si sono succeduti nell’ultimo quarto di secolo: il berlusconiano e ciellino Roberto Formigoni in carica per 18 anni (poi condannato in via definitiva a cinque anni e dieci mesi per corruzione nel processo per il crac delle fondazioni Maugeri e San Raffaele – una corruzione fatta di cene, viaggi e gite in barca e anche un acquisto agevolato di una villa in Sardegna), e poi i leghisti Roberto Maroni e Attilio Fontana, che dal 2018 intona il mantracon regolarità. Un mantra così radicato da dedicargli anche una pagina web regionale, «Lombardia Speciale. I dati e le eccellenze della Lombardia in tempo reale», che in una rassegna stampa dedicata, in collaborazione ...