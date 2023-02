Il compagno la lascia | lei incendia il B&B | ‘Non sopportavo la delusione d’amore’ | arrestata 45enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 febbraio 2023) Unad’amore alla base della rabbia che ha indotto una donna, ospite in un B&B, are la stanza nella quale alloggiava e andarsene senza neanche dare l’allarme. Tutto mentre le fiamme si sviluppavano in quella stanza della struttura ricettiva, mettendo in serio pericolo anche gli altri ospiti e i titolari del B&B. Va in caserma e confessa di aver appiccato l’incendio Un gesto inspiegabile che la donna, una, ha confessato direttamente ai Carabinieri. Dopo essere andata via ladeve essersi resa conto del guaio che aveva combinato e delle conseguenze che quel gesto avrebbe potuto avere sull’incolumità di altre persone, perché ha deciso in un secondo momento, nel cuore della notte, di presentarsi nella caserma dei Carabinieri di Colleferro dichiarando di aver dato fuoco alla camera in ...