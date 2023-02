Il Chelsea è “entusiasta” per l’annuncio dell’estensione del contratto per il “classe mondiale” Thiago Silva

(Di sabato 11 febbraio 2023) Sito inglese: Il difensore delha firmato un nuovodi un anno per rimanere allo Stamford Bridge fino all’estate del 2024. Il 38enne si è affermato come il leader della difesa delda quando è arrivato dal Paris St Germain nell’agosto 2020 in quella che inizialmente era vista come un’impresa a breve termine, ma è diventata molto di più grazie alla costanza delle sue prestazioni. “Onestamente sono così felice di continuare la mia carriera con i Blues”, ha detto, che ha aiutato ila raggiungere la gloria in Champions League nella sua prima stagione allo Stamford Bridge. “Quando ho firmato il mio primoqui, era solo per un anno. Ora è già il quarto. Non avrei potuto immaginarlo, ma è davvero ...

... NON VEDO L'ORA DI GIOCARE' Ecco le sue parole: "Sono grato ale alla sua proprietà per aver fatto tutto il possibile per rendermi parte di questo progetto. Sono felice eddi ...... ha parlato al sito ufficiale del suo nuovo club: 'Sono grato ale alla sua proprietà per aver fatto tutto il possibile per rendermi parte di questo progetto. Sono felice eddi ...

Potter entusiasta dell'arrivo di Enzo: "È un calciatore fantastico" numero-diez.com

Enzo Fernandez pronto a tutto per il Chelsea, ha minacciato il ... Fanpage.it

Chelsea, Enzo Fernandez: "Grato al club per aver fatto di tutto per rendermi parte del progetto" TUTTO mercato WEB

Lega Pro, Zola sarà vicepresidente: "Devo molto alla Serie C" Sportitalia

Delusione Chelsea, il mercato faraonico non basta: 0-0 col Fulham Corriere dello Sport

Rui Costa dà una lezione a Enzo Fernandez, la delusione è enorme: “Non piangerò per lui” Il presidente del Benfica Rui Costa ha spiegato come è andata in porto la trattativa per la cessione di Enzo Fe ...Ecco le sue parole: “Sono grato al Chelsea e alla sua proprietà per aver fatto tutto il possibile per rendermi parte di questo progetto. Sono felice ed entusiasta di unirmi al club, di giocare nel ...