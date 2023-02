Il cast di ‘Mare Fuori‘ protagonista a Sanremo | si realizza il sogno dei giovani attori

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: 1 minutoIldi Mare Fuori alla 73esima edizione del Festival di. Mentre si attende la messa in onda degli episodi della terza stagione su Rai Due, in arrivo dal 15 febbraio – mentre su Rai Play, dove le nuove puntate sono già visibili, quel giorno saranno rilasciati gli ultimi sei episodi -, alcuni deglidella serie del momento sono arrivati all’Ariston per presentare la loro ultima fatica. Annunciato da Amadeus, l’attore Matteo Paolillo è salito sul palco e ha cantato la sigla “O mar for”. Insieme a lui, tra gli altri, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio e Massimiliano Caiazzo. Al termine della breve performance il conduttore ha dato il benvenuto a Carolina Crescentini: “È bellissimo essere qui – ha detto -. Il mio è un ruolo particolare e sarò sempre grata a Rai Fiction e ...