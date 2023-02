Il cast di Mare fuori conquista l' Ariston | mezza Italia si ferma

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Sanremo, 11 feb. (askanews) - Ildella serie "il palco dell'realizzando un sogno. Nella 4° serata del Festival di Sanremo, i giovani talenti della serie tv ambientata in un immaginario istituto di pena minorile di Napoli, hanno cantato la sigla, "O' mar for". Tanta emozione sul palco e in platea.