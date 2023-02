Il calcio europeo è pieno di debiti | quello italiano già prima del Covid

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tutti i numeri e un’analisi suidelle principali squadre europee nei confronti delle banche. I dettagli «L‘annuale rapporto Uefa sullo stato delfornisce informazioni estremamente interessanti sulle condizioni dell’indebitamento dei club fotografando le fonti finanziarie su cui il sistema delsi regge». Inizia così oggi la riflessione che propone il Corriere dello Sport. Una “classifica” che vede primeggiare due club allenati da due tecnici italiani: il Tottenham di Antonio Conte e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nell’elenco delle squadre con i maggiori fatturati si vede quanto la situazione sia andata aggravandosi in seguito al, un periodo tempestoso soprattutto per il Barcellona oltre al Real. Oltre alla preoccupazione per 4 club ...