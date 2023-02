I dati che fanno impazzire la Juventus | Allegri euforico

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 11 febbraio 2023) La Juve è una delle squadre più forti al mondo. E i numeri a sostegno di questa tesi superano di gran lunga le opinioni che si possono avere. Quando si parla di Juve non si può non riconoscere il loro status solenne. Rispetto al resto delle squadre si tratta infatti di un club molto prestigioso. Non è un caso che tanti top player scelgano i bianconeri come destinazione preferita. La PresseAvere a disposizione un tracciato del genere è sicuramente un motivo di soddisfazione. Chiaramente bisogna considerare gli eventi attuali. I quali potrebbero aver influenzato le scelte altrui. Ma questo non cambia quanto fatto dal club torinese. In una speciale classifica la squadra citata rientra tra le prime della classe. In Italia così come in funzione di questo algoritmo. Si parla infatti dell’algoritmo chiamato SPI, dal sito “FiveThirtyEight”. Questo software funziona in maniera particolare. ...