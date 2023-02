I big pazzi per la Liguria | Sethu | “Portiamo in alto questa regione”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 11 febbraio 2023)– foto di Claudia CampoliGENOVA – Sono tanti i vip che hanno raccolto l’invito e hanno detto la loro sulle bellezze delle due Riviere, dal co-conduttore Gianni Morandi ai cantanti in gara. C’è spazio anche per un pizzico di “Pride” lanciato dal cantante “made in Savona”: “È un orgoglio poter rappresentare la mia città a Sanremo.la in!”. “Per trent’anni ho passato le mie estati ad Alassio e laè la mia seconda casa: c’è il mare, la storia, la buona cucina, è un luogo dove si vivono emozioni e si può scrivere la storia della propria vita”, ha detto Francesco Facchinetti, intercettato davanti al ritratto di Rubens ospitato nel foyer dell’Ariston e pronto a fare la sua dichiarazione d’amore per la ...