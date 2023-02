Hogwarts Legacy Guida Completa

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 11 febbraio 2023)è disponibikle per chi ha acquistato la Deluxe Edition. Quest’oggi vogliamo cogliere l’occasione per condividere con voi lain aggiornamento nel tempo, nella quale vi illustriamo quello che c’è da sapere sul magico mondo creato da Avalanche Studios. Come sbloccare e usare il viaggio rapido Il mondo diè piuttosto vasto, ricco da esplorare, con forzieri da aprire, segreti, enigmi e quanto altro. Per spostarsi nello scenario potrete ricorrere al viaggio rapido, questi permette di raggiungere le tante e tante località in men che non si dica, a patto che lo abbiate sbloccato. Per sbloccare il viaggio rapido non dovrete far altro che avvicinarvi alle tante Fiammelle che trovate in giro, una volta fatto questo il punto verrà aggiunto ...