Hiroki Ito e le Relazioni con la Roma | Un’Analisi

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il Giappone è diventato il paradiso della Bundesliga, con i suoi giocatori che stanno emergendo come stelle in Germania. Daichi Kamada, il trequartista dell’Eintracht Francoforte, è uno degli esempi più brillanti: sette gol e cinque assist in questa stagione sono una prova della sua abilità. Anche l’avvocato Joan Laporta, presidente del Barcellona, è interessato a lui, con l’idea di portarlo al Camp Nou in estate. Una mossa che sarebbe vantaggiosa sia per l’allenatore Xavi, che lo considera perfetto per i suoi schemi, sia per la popolarità del club blaugrana in Oriente. I giocatori giapponesi sono in aumento nella Bundesliga, come Ritsu Doan, ala del Friburgo, che ha segnato due gol al Mondiale contro Germania e Spagna. Ko Itakura è un difensore centrale del Borussia Mönchengladbach, Wataru Endo è un mediano, Genki Haraguchi è un mezzapunta dello Stoccarda, Takuma Asano è un ...