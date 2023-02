Highlights e gol Real Madrid-Al Hilal 5-3 | finale Mondiale per Club 2022 VIDEO

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilvince ilperper l’ottava volta nella sua storia: 1960, 1998, 2002 (era la vecchia Coppa Intercontinentale), poi 2014, 2016, 2017, 2018 e, quest’ultimo successo ottenuto per 5-3 incontro l’Al. Una partita in cui le difese non si sono mostrate all’altezza della situazione e, a far la differenza, sono state le straordinarie qualità degli uomini offensivi che Ancelotti ha potuto schierare, tre su tutti Valverde, Vinicius e il pallone d’oro Benzema. Sono stati loro 3 a segnare le cinque reti che hanno permesso ai Blancos di laurearsi campioni, mentre al team campione d’asia non sono bastate la doppietta di Vietto e la rete di Marega. Riviviamo quanto accaduto in campo con glidella gara. ...

... palla di poco sopra la traversa 17' pallaanche per la Lazio: rinvio lungo di Provedel, stop ... Dopo il fischio finale glidella gara e l'evento integrale saranno a disposizione per la ...... doppietta di Verde e rimonta toscana con ildel pareggio al 94esimo. Il programma è proseguito con Lecce - Roma, finita 1 - 1. È in corso ora il big match Lazio - Atalanta ( TUTTI GLI...

Lecce-Roma 1-1, gol e highlights. Autorete di Ibanez e rigore di Dybala Sky Sport

Serie B: Frosinone torna a +11, Sudtirol aggancia la Reggina. Risultati, gol, highlights Sky Sport

Monaco-PSG 3-1, gol e highlights: show di Ben Yedder, Paris in crisi Sky Sport

Leicester-Tottenham 4-1: gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Vicenza-Renate 2-1, gol e highlights (27a giornata) Il Giornale Di Vicenza

Real Madrid - Al Hilal 5-3 highlights e gol: le azioni principali della finale del FIFA Mondiale per Club 2022.Il gol di Sergio Arribas al 98' per il 4-1 del Real Madrid contro l'Al Ahly Coppa del Mondo per Club FIFA: highlights della fase finaleCoppa del Mondo per Club FIFA: highlights della fase finale ...