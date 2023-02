Highlights e gol Empoli-Spezia 2-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di. Gli ospiti partono meglio e al ventunesimo minuto si conquistano un calcio di rigore per un fallo di mano di Parisi che salva un gol e quindi viene anche espulso per la volontarietà. Dal dischetto Vicario ipnotizza Verde per ben due gol, ma il rigore va ribattuto perché Luperto è entrato prima. Stavolta Verde non sbaglia e sigla la rete dello 0-1. Lo stesso giocatore spezzino sigla anche la rete dello 0-2, un tiro magnifico che va a morire sotto l’incrocio dei pali. L’però ci crede e ad inizio ripresa torna anche la parità numerica: Esposito infatti viene espulso per doppia ammonizione. Cambiaghi sigla la rete ...