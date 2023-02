Helen Bender | la ragazza che ha scoperto di avere un tumore grazie a un trend di TikTok | “Pensavo fosse un linfonodo | poi si è ingrandito”

(Di sabato 11 febbraio 2023) Scoprire diunnon è mai una bella notizia, ma riuscire a scoprirlo in tempo può davvero fare la differenza. Lo sa bene, una26enne di Mobile (Stati Uniti) che su– dove conta più di 520mila ‘mi piace’ – ha raccontato di averdiun cancroad un(ovvero un video popolare che diventa virale e viene riproposto da migliaia e migliaia di persone). Andiamo con ordine. La storia, riportata dal Daily Mail, è la seguente:stava seguendo ildel gua sha massage – un massaggio al viso per renderlo più ‘scolpito’ – suquando si è accorta diqualcosa sotto al collo. “Ecco ...

Eine junge Frau liebt die gerade trendigen Gua-Sha-Massagen. Als sie sie an sich selbst anwendet, macht sie eine unheilvolle Entdeckung.