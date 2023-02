«Hanno deciso di tumularmi in questo sarcofago» | Alfredo Cospito e il rischio alimentazione forzata e Tso

Leggi su open.online

(Di sabato 11 febbraio 2023) Le speranze della difesa disono tutte rivolte al 24 febbraio. Quel giorno la Cassazione dovrà decidere se il Tribunale di Sorveglianza aveva ragione quando ha confermato il 41-bis per l’anarchico. L’alternativa è un nuovo ricorso, ma il suo avvocato Flavio Rossi Albertini non ci crede più di tanto: «La volta scorsa ci sono voluti otto mesi per fissare un’udienza». Intanto lui non è stupito della decisione di Carlo Nordio, che ha respinto la richiesta di revoca del carcere duro: «Me l’aspettavo. Mi considerano troppo sovversivo.diindi cemento armato».è in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso. Quando è arrivato a Sassari a maggio pesava 117 chili. Adesso è a quota 70. Nel ...