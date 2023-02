“Ha copiato la mia idea” | Ferragni sotto accusa dopo Sanremo | social inferociti

Leggi su chemusica

(Di sabato 11 febbraio 2023) La polemica al Festival: “Hala mia”, Chiara. Cosa è successo. Tutte le informazioni utili. La partecipazione di Chiaraal Festival di2023 in veste di conduttrice ha suscitato alcune polemiche. Non tanto per i vestiti indossati, la sua conduzione o il suo monologo, L'articolo chemusica.it.