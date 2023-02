Grignani chiede ad Arisa di sposarlo | la loro intervista a Radio2 è surrealtà

(Di sabato 11 febbraio 2023) Gianlucaal Festival di Sanremo hanno portato in duetto Destinazione Paradiso dando libero sfogo allachaotic energy. Lui ha continuato a far cantare il pubblico, lei ha allungato il microfono alla bocca del direttore Stefano Coletta che è rimasto muto, chiudendo l’esibizione con un “abbiamo fatto un casino Gianlù“. Io non so da dove partire con questa esibizione è TUTTO MERAVIGLIOSOche vuole far cantare Coletta,che non smette di cantare e gasa tutti e la chiosa finale di“abbiamo fatto un casino Gianlù” PER ME STORIA #Sanremo2023 pic.twitter.com/UK2UmEGQLL — Righetto (@Ri Ghetto) February 10, 2023 Il meglio è però avvenuto poco dopo, durante l’da Ema Stokholma e Gino Castaldo. A ...

... che accompagna il giovane collega mentre Gianluca esegue la sua 'Destinazione paradiso' ... 'Non si ferma mai', commenta Amadeus

È un momento indimenticabile quello che ha come protagonisti Gianluca Grignani e Arisa. Il cantautore è inarrestabile, non vuole fermarsi e chiede un altro giro del brano. L’Ariston si alza in piedi ...Chiede dunque di salire pian piano le scale ... quello rotto martedì sulla nave da crociera quando si è buttato in piscina. 22.16: Gianluca Grignani omaggia se stesso cantando Destinazione Paradiso ...