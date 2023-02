Grave | come sta davvero Alberto Zaccheroni

(Di sabato 11 febbraio 2023)è ancora ricoverato in rianimazione presso l'ospedale Bufalini di Cesena a causa di una caduta in casa avvenuta ieri. L'allenatore romagnolo, classe 1953, ex mister di tante squadre tra cui Udinese, Milan, Lazio, Inter e Juventus ha sbattuto la testa cadendo; non è stato ancora accertato per una fatalità o un malore. 'Zac' è comunque vigile. Secondo l'ultimo bollettino le sue condizioni sarebbero gravi, ma stabili.ha ricevuto centinaia di messaggi di vicinanza dal mondo del calcio. Uno su tutti quello del tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil: "Sono molto dispiaciuto e mi ha fatto molta tristezza leggere l'accaduto. Un episodio sfortunato.lo conosco, una bravissima persona e un grandissimo allenatore. Qui ha fatto cose straordinarie. Gli sono vicino e tutta la famiglia Udinese ...

...settore nell'ambito delle concessioni balneari (effettuato dal Dl Concorrenza) è stato un... ma questo criterio non può trovare applicazione con riferimento alla realizzazione di operei ...Non perché l'evento in sé non sia- basta guardare le conseguenze in Polonia, per cui l'... La guerra si vuole tenere all'interno del confine ucraino, cosìla sua risoluzione, perché le ...

Streptococco di gruppo A: ecco come si sviluppa la malattia grave WIRED Italia

Matera: in 13 Comuni della provincia contributo per l'assistenza ... Matera News

Come sta Gigi D’Agostino, il dj a cui è stata diagnosticata una grave malattia Radio Deejay

Meteo: Europa, nuovo blocco anticiclonico, ora grave pericolo anche in Italia, anche il CNR conferma iLMeteo.it

Presidente Zelensky: la Russia è una grave minaccia per lo stile di ... European Parliament

Anticiclone di blocco: rischio siccità L'avvio della prossima settimana sarà contraddistinto da un cambio di scenario a livello sinottico: a dominare la scena su buona parte dell'Europa sarà un enorme ...