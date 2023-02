Grande Fratello Vip | lite tra i due ex Daniele Dal Moro e Martina Nasoni | “Vai a ca*are e tornatene a casa | ragazzina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Unainaspettata è scoppiata alVip, traDale la sua ex. I due hanno litigato pesantemente durante il pomeriggio di ieri. U Un’accesa discussione che ha portato Dala intimare adi abbandonare la. “Ad oggi credo che prenderò una debita distanza da te, a questo punto non mi sembra corretto nei confronti di Oriana”, fa sapere lamentre si trova in sauna con. Una decisione nata in seguito al fatto chepensa di essere stata strumentalizzata dasoltanto per avere più visibilità e funzionare nel gioco. “Se pensi che questa cosa sia da parte mia usciamo da qua e ...