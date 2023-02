' Golf in piazza' | che evento a Roma e Milano Abodi | ' Bisogna avvicinare questo sport alle persone'

Si è tenuto stamattina a Roma (in Via delle Magnolie, Villa Borghese) e Milano (indel Duomo) l'evento 'in', una tappa - per la prima volta contemporaneamente in due città - di avvicinamento alla Ryder Cup 2023 in sinergia con il Ministero del Turismo, il Ministero degli Affari esteri e ...Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi , ha parlato della questione legata al rinnovo dei diritti televisivi del calcio . Queste le sue parole in merito, al termine dell'evento 'in' a Villa Borghese in vista della Ryder Cup a Roma: 'Tutto ciò che aiuta a migliorare i fatturati da parte mia sarà sempre sostenuto. In questo caso c'è stata un'iniziativa parlamentare,...

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Con Golf in Piazza ci avviciniamo a uno degli eventi più importanti dello sport mondiale, la Ryder Cup, che ci vedrà protagonisti, vogliamo che Roma sia pronta. Quello di oggi ...Dodici postazioni di prova e il supporto di appositi istruttori per una giornata all’insegna del divertimento, senza limiti di età. E anche il ministro dello Sport ha provato a fare ...