Goggia non si nasconde | ' Mi spiace | ma resto la sciatrice che ero fino a ieri'

(Di sabato 11 febbraio 2023) Onesta e disponibile, come sempre. Anche dopo una gara andata male, Sofianon si sottrae al fuoco di fila dei giornalisti. Arriva in zona mista dopo il minuto di silenzio, prima delle ...

Onesta e disponibile, come sempre. Anche dopo una gara andata male, Sofiasi sottrae al fuoco di fila dei giornalisti. Arriva in zona mista dopo il minuto di silenzio, prima delle premiazioni, dedicato a Elena Fanchini. Un velo di commozione traspare dal suo viso,...MERIBEL " Un Mondiale stregato, per Sofia. Niente oro, niente medaglia , niente classifica addirittura, perché nel finale la bergamasca ...superiorità netta in discesa per tutta la stagione...

Goggia dopo la discesa ai Mondiali: "Delusione, ma non scalfisce la mia carriera" Sky Sport

Sci alpino, Sofia Goggia: "Non avevo una condizione favorevole. Questa inforcata non scalfisce la mia carriera" OA Sport

Mondiali sci oggi, discesa libera: Sofia Goggia inforca ed è fuori ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Sofia Goggia: "Non sono delusa, ma dispiaciuta. Non scalfisce il mio ... Sciare

Sofia Goggia: "Non ho nulla da recriminarmi, focus sulle prossime ... Eurosport IT

PAGELLE DISCESA FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO 2023 Sofia Goggia, 5: partiamo dai numeri. 16 vittorie in Coppa del Mondo in discesa, 3 ‘coppette’ di specialità, un oro ed un argento alle Olimpiadi. Epp ...Forse più di tutte Sofia Goggia, che ci avrebbe tenuto a dedicare il suo primo ... in una carriera che prima e dopo non lo ha mai visto salire sul podio in Coppa del Mondo (5 volte nella top 10). La ...