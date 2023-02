Gli Stati Uniti hanno rimosso una delle sanzioni alla Siria

(Di sabato 11 febbraio 2023) Per facilitare l'invio di aiuti umanitari al paese colpito dal terremotosospeso per sei mesi una misura di controllotransazioni

È il secondo abbattimento dopo quello del pallone spia cinese che aveva attraversatoUniti, dopo essere arrivato dal Canada, ed era stato colpito da un jet, una volta arrivato sull'...E' il secondo abbattimento dopo quello del 'pallone spia' cinese che aveva attraversatoUniti, dopo essere arrivato dal Canada, ed era stato colpito da un jet, una volta arrivato sull'...

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un oggetto non meglio identificato che volava ad alta quota sopra l’Alaska Il Post

Gli Stati Uniti abbattono un oggetto in volo sull’Alaska Milano Finanza

Rivelazioni giornalistiche: gli Stati Uniti hanno fatto esplodere i gasdotti Nord Stream – Analisi Difesa Analisi Difesa

WhatsApp, arrivano gli stati vocali sull'app Agenzia ANSA

I palloni cinesi sono in giro da un pezzo, dicono gli Stati Uniti Il Post

Prima di procedere all’abbattimento, ha detto ancora Kirby, le forze Usa avevano stabilito che l’oggetto non era dotato di equipaggio. La Casa Bianca ha riferito che era "più piccolo" del pallone spia ...Ha una capacità di 21.000 persone, il che lo rende la più grande arena della NBA per capacità e la più grande di tutti gli Stati Uniti per dimensioni. Lo United Center è nato da una collaborazione ...