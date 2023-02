Gli italiani ' concentrati' nelle città costiere | ecco la mappa 3D

In Lombardia (9 milioni e 943mila abitanti) saranno chiamati a votare 8 milioni e 349mila elettori; in Lazio (5 milioni e 714mila abitanti),aventi diritto sono invece 4 milioni e 815mila. In ...Sono oltre 13 milioni i cittadini di Lazio e Lombardia chiamati alle urne domenica e lunedi' per il rinnovo dei governi regionali. In Lombardia sono 8 milioni e 349milaelettori; nel Lazioaventi diritto sono invece 4 milioni e 815mila. In totale si tratta di oltre un quarto della popolazione italiana e degli aventi diritto al voto. Nelle due regioni i seggi saranno aperti domenica ...

Gli italiani non si fidano dell'acqua del rubinetto inItalia

Acqua del rubinetto, gli italiani non si fidano: la beve solo il 29% Corriere della Sera

Gli italiani si definiscono sostenibili ma solo il 29% beve acqua del rubinetto Teleborsa

Dove si concentrano gli italiani Una mappa dell'Italia così, non l'avete mai vista - Info Data Il Sole 24 Ore

Case green: Salvini, un costo insostenibile per gli italiani Agenzia ANSA

In sala ci sarà anche Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia: “Spero che il testo sarà ascoltato da tutti gli italiani”. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, è finalmente arrivata la serata ...ANSA - L'Italia ha prorogato al 28 febbraio l'obbligo di test anti-Covid per gli arrivi dalla Cina da presentare all'imbarco e imposto controlli a campione negli aeroporti italiani. Come giudica ...