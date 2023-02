Gli ascolti della quarta serata di Sanremo 2023 | lo share impenna e sfiora il 70%

Leggi su optimagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023) Giungono ora i dati deglidi, la 73esima edizione del Festival condotto da Amadeus e Gianni Morandi con la co-conduzione dell’attrice Chiara Francini. Il quarto appuntamento con la gara dedicata alla canzone italiana, in onda dalle 21:25 all’1:59 di venerdì 10 febbraio, ha raggiunto 11.121.000 spettatori pari al 66.5% di. Per questa edizione possiamo parlare di record con il risultato più alto rispetto alle serate precedenti (prima10.757.000 – 64,2%, seconda 10.545.000 – 62,3%, terza 9.240.000 – 57.6%). Di seguito i dati divisi in due parti.di, la prima ...