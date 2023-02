Giudicare è un atto politico

Leggi su linkiesta

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’annuncio della chiusura del ristorante Noma che nel 2024 verrà trasformato in laboratorio non è di per sé una grande sorpresa. O, più precisamente, non è qui che sta il punto. Più che l’effetto annuncio, non dimentichiamoci che manca ancora un anno intero per andare in questo ristorante di Copenhagen. «Non è più possibile, umanamente o finanziariamente, gestire un ristorante gastronomico di questo livello» ha detto lo chef. Innanzitutto, ricorda che, come in Spagna e in altri paesi europei, i tirocinanti e gli apprendisti in Danimarca non sono necessariamente pagati in molte aziende. Come altri ristoranti, il Noma ha saputo approfittare del sistema e beneficiare di una forza lavoro tanto orgogliosa di lavorare per questo grande chef quanto impoverita da un sistema discutibile. Quanti altri chef si trovano nella stessa situazione, indecisi se cambiare l’offerta, aspettare o chiudere? ...