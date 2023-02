Giroud rilancia il Milan | 1-0 al Torino

Leggi su agi

(Di sabato 11 febbraio 2023) AGI - Dopo cinque sconfitte e due pareggi nelle ultime sette uscite tra serie A e coppe nazionali, iltorna a sorridere battendo in casa ilnella sfida valevole per la 22esima giornata. A San Siro finisce 1-0 grazie alla ‘zuccata' di, giunto al settimo sigillo in campionato: la squadra di Pioli riprende ossigeno riportandosi momentaneamente al terzo posto della classifica a 41 punti, mentre gli uomini di Juric interrompono la mini striscia di tre risultati utili di fila restando a quota 30. L'approccio migliore è quello dei granata, che si dimostrano più aggressivi ed intraprendenti rispetto ai rossoneri, più timorosi e impauriti dal momento negativo che non riescono a scrollarsi di dosso. Il primo squillo è di Miranchuk che calcia alto da fuori, poi tenta la fortuna anche Sanabria con una conclusione che si ...