Giorgia Meloni | dopo il Governo la sfida ora è sulla Sanità

(Di sabato 11 febbraio 2023)ha dismesso, solo per qualche ora, i panni della premier per indossare quelli, sempre cari, della leader di Fratelli d’Italia. L’occasione è stata la presentazione del candidato alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. Per un po’ è ritornata quella di sempre. Lasciati in camerino i vestiti istituzionali ha indossato “la tuta” della lotta di partito.ha ripreso a ruggire sul palco durante la presentazione del candidato di centro-destra alle regionali del Lazio., nuovail– ilovetradingUna candidatura importante, un nome prestigioso, che arriva in quota Fratelli d’Italia. Francesco Rocca ha un passato nel Fronte della Gioventù e questo trascorso, seppur da ...

, nonostante sia l'una di notte e i 27 leader presenti al Consiglio europeo siano stanchi, vuole confermare i suoi otto emendamenti sui migranti. Così, ad un certo punto, rivela un ...Fedez sfidasulle droge leggere Tra i protagonisti non ufficiali di questo Festival c'è indubbiamente Fedez . Vuoi per la presenza di Chiara Ferragni come co - conduttrice, vuoi per la ...

Il grande bluff della vittoria di Giorgia Meloni in Europa Domani

Oggi a Striscia Lucci: “Invitate Giorgia Meloni al Festival Ha già il vestito pronto” - Striscia la Notizia Striscia la notizia

Giorno del ricordo, il messaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni Governo

Meloni: "La memoria delle foibe per troppi anni vittima di una congiura del silenzio". Da FdI al Pd: "Mai dim… la Repubblica

Il Governo plaude all’iniziativa di Afina, con il presidente Amato, per l’idea di realizzare un Expò della nautica da diporto a Napoli per il 50° Nauticsud Il valore della materia prima: 78,05 /MWh.Sindaco Manfredi: “Rapporto con il Governo è molto importante” Il Governo plaude all’iniziativa di Afina, con il presidente Amato, per … ...