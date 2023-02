Gino Paoli | il tentativo di suicidio e la pallottola nel cuore

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 11 febbraio 2023) Non tutti sanno che, dall’11 luglio 1963, vive con un proiettile nel. L’artista, infatti, quel giorno tentò ilsparandosi un colpo di pistola al. Lasi fermò nel torace senza intaccare organi vitali ma fu impossibile asportarla chirurgicamente. Il cantante raccontato cosa successe quel giorno e nel tempo, anche Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni hanno raccontato la loro versione dei fatti., in un’intervista al Corriere della Sera, raccontando il suodiha detto: “Ogniè diverso, e privato. È l’unico modo per scegliere: perché le cose cruciali della vita, l’amore e la morte, non si scelgono; tu non scegli di nascere, né ...