Gino Paoli a Sanremo | «Senza mia moglie sarei morto La pallottola? È sempre lì | vicino al cuore»

Siamo alla serata finale del 73esimo Festival di Sanremo. Accanto ad Amadeus e a Gianni Morandi torna nel ruolo di co - conduttrice l'influencer Chiara Ferragni. Ospiti stasera, Ornella Vanoni e i Depeche Mode. In piazza Colombo è previsto il concerto di Achille Lauro di cui si ascolterà un brano in collegamento in diretta con il teatro Ariston. Si esibiranno ...Attesi anche due big della musica italiana comee Ornella Vanoni. E, naturalmente questa è la sera del presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj , che, dopo lunghe trattative e innumerevoli ...

Molta attesa anche per il messaggio del presidente ucraino Zelensky e per i numerosi ospiti: Depeche Mode, Gino Paoli e Ornella Vanoni.Il nome del vincitore è atteso a notte fonda. Sul palco i 28 cantanti in gara, Elodie apre la serata, chiude Sethu. Una prima classifica, poi la top five, infine il verdetto. Sul palco Depeche Mode, G ...