Gianni Morandi risponde all’invito di Fedez a legalizzare la cannabis | “La devo provare”

A condurci in questa ultima tappa di un viaggio cominciato lo scorso martedì 7 febbraio, saranno Amadeus e. Sul palco dell'Ariston tornerà Chiara Ferragni , co - conduttrice per la ...Non so rispondere', le parole diintervenuto in conferenza stampa a Sanremo sulla legalizzazione della cannabis. Il tema era stato sollevato da Fedez e gli Articolo31 durante la loro ...

Telefonata da Sanremo: «Ciao sono Gianni Morandi, vorrei incontrarvi ad Ancona. Brodetto Un'altra volta» AnconaToday

Sanremo, Morandi racconta quando tentarono di censurarlo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Sanremo, Morandi racconta quando tentarono di censurarlo Libero Tv

Sanremo, Morandi racconta quando tentarono di censurarlo Today.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...L’esperto di stile Enzo Miccio ha commentato per Fanpage.it i look di Sanremo 2023: promossi Tananai, Elodie e Francesca Fagnani, bocciati Shari e Anna Oxa. A Sanremo oltre la musica c'è di più: ci so ...