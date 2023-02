Gianni Morandi | l’omaggio a Lucio Dalla a Sanremo 2023 Video

- Entra con un omaggio chitarra e voce all'amico di una vita Lucio Dalla, eseguendo Piazza Grande, Caruso , . Applausi, perché per una volta l'omaggio al grande artista che non c'è più ...... quali prodezze dobbiamo aspettarci in una serata così decisiva E con cosa ci stupirà Chiara Ferragni (GALLERY IN AGGIORNAMENTO) a cura di Vittoria Romagnuolo Amadeus esalutano il ...

La serata finale: si parte con l'omaggio commosso a Lucio Dalla di Gianni Morandi - La diretta della serata finale - La diretta della serata finale RaiNews

Sanremo 2023, Gianni Morandi e Sangiovanni fanno ballare l'Ariston con "Fatti mandare dalla mamma" il Resto del Carlino

Sanremo 2023, la diretta della finale: Gianni Morandi si commuove omaggiando Lucio Dalla, grande attesa per… Il Fatto Quotidiano

Telefonata da Sanremo: «Ciao sono Gianni Morandi, vorrei incontrarvi ad Ancona. Brodetto Un'altra volta» AnconaToday

Gianni Morandi rende omaggio a Lucio Dalla - I Presentatori Agenzia ANSA

ha fatto il suo ingresso nel teatro Ariston e lo ha fatto in modo trionfale. L’influencer ha sceso le scale accompagnata da Amadeus e Gianni Morandi. I dettagli del suo look stanno già stupendo tutti.Dopo le prime due serate dedicate alle preferenze della sala stampa, a Sanremo da giovedì ha iniziato a votare anche il pubblico da casa, con il televoto. Gli spettatori… Leggi ...