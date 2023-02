Giallo ad Anzio | ‘Correte | c’è una rissa’ | coltello e sangue in piazza Nazario Sauro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Correte c’è una rissa”. L’allarme è scattato a mezzanotte scorsa nella centrale operativa della Polizia e gli agenti non si sono fatti attendere, si sono precipitati in viaadper verificare quanto stava succedendo. Quando sono arrivati sul posto, però, tutto sembrava essere calmo, non c’era nessuno, se non fosse stato per evidenti tracce dilasciate sull’asfalto che testimoniavano che qualcosa di brutto era successo. Le indagini supportate dalle testimonianze Dalle testimonianze è emerso che tre o quattro giovani si erano picchiati poco prima per scappare velocemente e far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo della Polizia. Ora agli investigatori spetta il compito di individuare quei ragazzi e, per questo, stanno acquisendo i video delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. ...