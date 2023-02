GF Vip | Daniele Dal Moro litiga con la ex Martina e la sbatte fuori Casa | in arrivo una squalifica?

(Di sabato 11 febbraio 2023)DalNasoni protagonisti di una forte lite al GF Vip Nelle ultime ore nelladel Grande Fratello Vip è scoppiata una lite molto forte traDale la exNasoni. Tutto è iniziato dopo la puntata del reality andata in onda giovedì sera. Alfonso Signorini ha mandato L'articolo proviene da KontroKultura.

... 'Sei ridicola, vattene a casa' E' tempo di confronti nella casa del GF, in particolare parliamo di quello tra Nikita e Matteo Damante, Ivana Mrazova e Luca Onestini e Martina Nasoni con...Grande Fratello, durissima lite traDal moro e Martina Nasoni : 'Non venire a dire a me che strumentalizzo questa cosa'. Martina Nasoni espone i suoi dubbi aDal Moro, ma la dura reazione dell'...

Scontro al GFVip tra Daniele e Martina, lui: Conoscevi la mia storia con Oriana, tornatene a casa Fanpage.it

Oriana litiga con Martina Nasoni al GF Vip: Ragazzina, vediamo se ce la fai a conquistare Daniele Fanpage.it

Gf Vip, Oriana Marzoli svela il cachet di Daniele Dal Moro: «Tutti questi soldi per dormire». Ecco l'importo ilmessaggero.it

Il rammarico di Oriana Marzoli per Daniele Dal Moro - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Daniele, Oriana durante una sfuriata svela quanto guadagna al GF Vip Biccy

È guerra aperta tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Nelle ultime ore, i due hanno dato vita ad un forte scontro che sta facendo molto parlare. Dopo la puntata del “Grande Fratello Vip” di giovedì 9 ...La VIP continua a mostrare il suo rammarico per il diverbio avuto con Daniele e si confida con la sua compagnia Nikita Durante la giornata, tra Daniele e Martina le tensioni sono state molto alte e in ...