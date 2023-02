GDM | #SerieA | Le formazioni ufficiali di @Inter-@acmilan …

(Di sabato 11 febbraio 2023) Di Marzio ha appena pubblicato una notizia moltoessante che potrebbe lasciare polemiche fra le tifoserie:Ledi @–@https://t.co/n9FXWxDWEM — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 5, 2023 A conferma dell’esse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 0 retweet e 58 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo GDM:Ledi @-@… proviene da JustCalcio.com.

GdM - Di Chiara: “Il Lecce è sulla buona strada. Nella Roma svetta ... Calcio Lecce

Supermercati GDM ex Coop: evitati i 177 licenziamenti con una cig ... ilmediano.com

Amministrazione Acerra appoggia vertenza lavoratori Ipercoop e ... Oblò Magazine - Periodico di Informazione Locale

GdM - Collovati: "Giù il cappello davanti a questo Lecce. Da Corvino ... Calcio Lecce

GdM - Papini: "Legatissimo al Lecce, lo seguo da tifoso. Sta ... Calcio Lecce

Alberto Di Chiara, romano ed ex calciatore del Lecce, ha parlato alla Gazzetta del Mezzogiorno della gara in programma sabato ATTUALITA’. “Il Lecce è sulla buona strada per la salvezza, ma non può cul ..."Bari, punto di svolta: la città aspetta segnali", titola La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola oggi. La Serie.