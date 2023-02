Gazzetta – Inter su Mazraoui se parte Dumfries | le trattative tra Premier e Bayern

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 febbraio 2023) 2023-02-11 08:51:23 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: L’esterno olandese piace a Chelsea e United e viene valutato 50 milioni di euro. E nel frattempo Noussair in Baviera è finito in panchina… Dal Marocco all’Olanda, andata e ritorno. Almeno nelle intenzioni dell’, che da qualche mese ha rimesso nel mirino un vecchio pallino di mercato: il marocchino Noussairè tornato in cima alla lista della spesa nerazzurra per quanto riguarda il capitolo esterni, pronto a vivere un nuovo scossone nella prossima estate, come successo appena un anno e mezzo fa, con la cessione di Hakimi al Psg. Denzelè in uscita, non è un segreto. L’olandese vuole lae in Inghilterra Chelsea e Manchester United hanno lanciato diversi segnali di apertura, con l’agente del giocatore che già ...