Frosinone straripante | Cittadella schiantato Gioia anche per Mulattieri!

Il ha battuto 3-0 il confermando il primato in classifica. per l'interista Samuele Mulattieri, che entra nella ripresa e trova il gol DOMINANTE ? Match senza storia allo Stirpe con il che batte 3-0 il. Match subito in discesa per i ciociari che dopo 27? vanno in vantaggio con Moro. Per i veneti va di male in peggio, poiché due minuti più tardi perdono per espulsione Perticone. in 10. La squadra di Grosso ne approfitta nella ripresa: segna dopo quattro minuti Insigne per poi calare il tris con Samuele Mulattieri, ragazzo di proprietà dell'Inter. Il conferma il primo posto salendo a quota 54 punti.