Frosinone-Cittadella | Serie B | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il campionato diB 2022/2023 continua la propria marcia affrontando la ventiquattresima giornata di campionato, che promette di essere molto emozionante in questo girone di ritorno. La sfida, in programma sabato 11 febbraio con inizio alle ore 14:00, mette di fronte allo stadio Benito Stirpe ildi Fabio Grosso e ildi Edoardo Gorini. Il momento delle due squadre (Credit foto – Pagina Facebook AS)Ilha conquistato la vittoria numero sedici del proprio campionato nel turno scorso, la quinta di fila, battendo in trasferta per 2-0 il Como. I ciociari hanno trovato subito il gol del vantaggio con Mazzitelli al minuto 14, raddoppiando poi già prima dell’intervallo con Caso al 39’. Poi i ciociari hanno ...