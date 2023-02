Frode informatica in concorso | due persone nei guai

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Gesualdo hanno deferito in stato di libertà una 20enne e un 40enne della provincia di Napoli per “in”. Ricevuta la denuncia da parte della vittima, attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i due soggetti che, mediante la tecnica del “Caller ID Spoofing”, si appropriavano di circa 2mila Euro. Si tratta di una nuova tipologia di truffa: i malfattori chiamano da un numero “copiato” dal centralino dell’istituto di credito e, spacciandosi per dipendenti, spiegano al malcapitato che il conto è stato hackerato e che deve provvedere immediatamente a spostare il denaro con un bonifico su un conto da loro indicato. Purtroppo il correntista, spaventato e sotto pressione, non sempre riesce a fare le adeguate verifiche. ...