(Di sabato 11 febbraio 2023) Due, allora 17enne, con un'in mano ed un, tentarono di uccidere lapiù grande, 22, in casa a Polaveno , in provincia di Brescia . L'accusa chiedeva sei ...

Due, allora 17enne, con un'ascia in mano ed un coltello, tentarono di uccidere la sorella più grande, 22 anni, in casa a Polaveno , in provincia di Brescia . L'accusa chiedeva sei anni ...Tre anni, un mese e dieci giorni. Il minimo . A tanto sono stati condannati idi Polaveno che la notte del 19 febbraio dello scorso anno aggredirono la sorella che dormiva nella stanza accanto con un coltello e un'accetta, per poi darsi alla fuga ed essere ...

Tentano di uccidere la sorella nel sonno: fratelli gemelli condannati ... Fanpage.it

Fratelli gemelli colpiscono la sorella con ascia e coltello, poi chiamano i soccorsi. Condannati a tre anni leggo.it

Tentarono di uccidere la sorella con un'ascia: condannati i due gemelli BresciaToday

Omega e Omicron: nel nuovo romanzo Vito Ribaudo racconta due gemelli Corriere della Sera

Fratelli Avversari Nello Sport | Tutte Le Rivalità DAZN

Due fratelli gemelli, allora 17enne, con un'ascia in mano ed un coltello, tentarono di uccidere la sorella più grande, 22 anni, in casa a Polaveno, in provincia di Brescia. L'accusa chiedeva sei anni ...Nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 febbraio, sono stati condannati a 3 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione i due gemelli fratelli (ora 18enni), che nel febbraio scorso avrebbero tentato di uccidere ...