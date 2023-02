Fratelli D’Italia contro Sanremo | «Killeraggio politico | chi sapeva di Fedez in Rai lasci Mai la legalizzazione della cannabis»

Centinaia di messaggi , spediti via WhatsApp a pochi giorni dalle elezioni regionali , per invitare a votaree a sostenere un candidato in particolare. Nulla di male, se non fosse che quel caloroso invito arriva dal sindaco di Buscate , un comune del Milanese. Il quale, per completare l'...Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo dialla Camera, relativamente all'appello rivolto dagli Articolo 31 ieri sera a Sanremo al Presidente del Consiglio. 'Riteniamo che la ...

Sanremo, Fratelli d'Italia contro Articolo 31 e Fedez: "Il nostro governo non legalizzerà mai la cannabis". I… la Repubblica

Fratelli d'Italia contro Sanremo: «In Rai sapevano che Fedez ... Open

Fratelli d'Italia ora teme Mattarella. Il piano Meloni modello Giappone Il Foglio

Fratelli d'Italia "L'amministrazione sensibilizzi cittadini e studenti sul ... piacenzasera.it