Francini | la mancata maternità che ci fa sentire sbagliate

(Di sabato 11 febbraio 2023) "A un certo punto io mi sono accorta che il tempo passava e che se non mi sbrigavo io, forse, un figlio non lo avrei mai avuto. E se anche mi sbrigavo, poi, non era mica detto". Chiararegala al pubblico più resistente del Festival di Sanremo un monologo intenso dedicato a tutte quelle donne che un figlio non lo hanno avuto, per scelta o meno, poco importa.E' diretta quando mette a nudo sul palco più seguito d'Italia uno dei tabù più difficili da demolire, affiancata da una carrozzina sul palco, una sorta di convitato di pietra: "Perché anche quando ti decidi che è il momento giusto poi, magari, il corpo ti fa il dito medio - dice - e tu, allora, rimani col dubbio di aver sbagliato, di aver aspettato troppo, di essere una fallita. A noi donne il senso di colpa ci rimbomba dentro, come un'eco".Arriva con un'ora di ritardo rispetto alla scaletta della serata il ...

